Fachkräftemangel:Was Azubis brauchen

Jährlich brechen Tausende junge Menschen ihre Ausbildung ab, Migrantinnen und Migranten sogar doppelt so häufig wie andere. Woran das liegt - und was sich dagegen tun ließe.

Von Patrizia Tensing

Drei Anläufe hat es gebraucht, bis sie endlich den richtigen Platz gefunden hat. Die 27-Jährige ist Auszubildende in einer Steuerkanzlei in München. Es ist bereits ihre dritte Ausbildung. Dass ihr Name veröffentlicht wird, möchte sie nicht, denn sie hat Angst, ihre Geschichte könnte ihre aktuelle Ausbildungsstelle gefährden. Und das will sie auf keinen Fall.