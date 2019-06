17. Juni 2019, 18:34 Uhr Auf ins All Die neue Mondsucht

50 Jahre nach dem "Apollo"-Programm der Amerikaner sollen wieder Astronauten auf dem Mond landen. Deutsche Firmen wollen mit Gemüseanbau, Astro-Medizin und modernen Raumschiffen dabei sein.

Von Dieter Sürig, Bremen

Vorsicht, scharfkantig! Auf dem Labortisch stehen zwei verschlossene Plastikdosen mit Imitaten von grauem Mond- und rötlichem Mars-Regolith. Echter Sand wäre unbezahlbar, dieser hat dieselben Eigenschaften wie das Original. "Die Nanopartikel würden in die Haut eindringen", warnt Klaus Slenzka. Regolith ist so scharf, weil er mangels Atmosphäre nicht verwittert, sondern Millionen Jahre lang von Meteoriten zertrümmert wurde. Auch bei der Arbeit mit dem Imitat sind also Schutzhandschuhe Pflicht.

Slenzka leitet die Life-Science-Tochter der Bremer Raumfahrtfirma OHB namens Blue Horizon und testet seit zehn Jahren mit solchen Materialien, ob Astronauten Pflanzen, sprich Nahrungsmittel, auf dem Mond oder Mars anbauen könnten. Eine Voraussetzung für längere Expeditionen ins All, auf denen sich Astronauten autark verpflegen müssten. So einfach wie im Hollywoodfilm "Der Marsianer", in dem Matt Damon auf dem Nachbarplaneten Kartoffeln züchtet, geht das allerdings nicht. Der scharfkantige Regolith würde Saatgut und Pflanzen zerstören. Doch der Biologe hat eine Lösung, den Sand zu entschärfen: "Grünalgen schließen diese Partikel ein, auch wenn das wissenschaftlich noch nicht erklärt werden kann", sagt er. Algen als biologische Matrix würden bewirken, dass sich Wurzeln im Regolith ausbreiten können. "So können Sie eine Pflanze auf dem Mondstaub wachsen lassen." Im OHB-Labor in Bremen gedeiht tatsächlich Kresse in einer Petrischale mit Regolith - ein bescheidener Anfang auf dem Weg zu einer außerirdischen Landwirtschaft.

"Bei der Rückkehr zum Mond sollte die Bundesrepublik eine zentrale Rolle spielen."

50 Jahre nach den ersten bemannten Mondflügen bereiten auch deutsche Firmen die Rückkehr zum Mond vor. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa will 2024 wieder mit Astronauten auf dem Mond landen. Esa-Chef Jan Wörner regt gar an, mittelfristig eine Mondbasis zu bauen. Dafür ist Infrastruktur nötig - langfristig ein Milliardenmarkt. Firmen wie OHB und Airbus wollen kräftig mitmischen. Für den Bundesverband der Industrie (BDI) ist Raumfahrt ein wichtiger Zukunftsmarkt. "Bei der Rückkehr zum Mond sollte die Bundesrepublik eine zentrale Rolle spielen", so der BDI in einem Grundsatzpapier.

"Natürlich möchten wir die ersten sein, die da ein Habitat hinfliegen", sagt OHB-Chef Marco Fuchs, dessen 2014 verstorbener Vater einen Mondlander gebaut hat. Das Vehikel des Gründers hatte es aber nur ins Foyer des Unternehmens geschafft. Fuchs geht es diesmal nicht so sehr ums Hinkommen, sondern eher ums Bleiben: "Wir würden gerne auf dem Mond Infrastruktur bauen." Zum Beispiel 3-D-Druck-Elemente aus Mondgestein für eine Basis. Außerdem müssen die Astronauten versorgt werden. "Wir können Lebenserhaltungssysteme auf dem Mond und vielleicht auch darüber hinaus machen."

Darauf zielt eine Studie von Klaus Slenzka ab, der im Auftrag der Esa versucht, mit 3-D-Bioprint Knochen und Haut für verunglückte Astronauten herzustellen. Nach einem Unfall wird der kaputte Knochen gescannt, aus dem Blut des Patienten werden Plasma und Stammzellen gewonnen und Knochenstrukturen per Software aufgebaut. Schließlich kann der gewachsene Knochen implantiert werden. "Weltweit sind wir die Einzigen, die das so machen", sagt Slenzka. Er tüftelt auch an Lösungen, um mit einer Algen-Biomasse chirurgische Werkzeuge wie Blutklammern drucken zu können. "Wir können nicht eine Tonne Edelstahl zum Mond mitnehmen und tonnenweise Abfälle produzieren", so das Kalkül. Weiterer Schwerpunkt sind Medikamente im All: "Algen können auch Diclofenac-Entzündungshemmer für Astronauten produzieren", sagt Slenzka.

Der Mond ist das Ziel des Raumschiffes Orion, das gemeinsam von Amerikanern und Europäern gebaut wird. Das Servicemodul mit den Sonnensegeln (vorne) stammt von Airbus, das Crewmodul dahinter von Lockheed Martin. (Foto: Airbus)

OHB sieht verschiedene Optionen, sich dem Mond zu nähern. Für das von der Nasa von 2022 an geplante Lunar Gateway, eine kleine Raumstation in der Mondumlaufbahn, sind die Bremer gemeinsam mit der französisch-italienischen Space-Firma Thales Alenia an einem Konzept des Versorgungsmoduls beteiligt. Dieses Modul namens Esprit soll die Station mit einem Kommunikationssystem und Treibstoff versorgen. Der Airbus-Konzern arbeitet parallel an einer Studie dafür.

OHB kooperiert seit Herbst 2018 aber auch mit Jeff Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin, die mit dem Lander "Blue Moon" zum Mond möchte. Details hat Marco Fuchs aber noch nicht vereinbart. "Der eine baut die Raketen, der andere das Life Support System, und das wäre unsere Rolle", deutet er an. Er erwartet eine dauerhafte Nutzung des Mondes, "da wollen wir eine zentrale Rolle haben". Denkbar also, dass der Biologe Slenzka seine Ideen später mit Blue Moon verwirklichen kann.

Auch Airbus spricht mit Bezos, um seine Chancen auf dem Mond zu wahren. "Wir sind in Diskussionen mit Blue Origin über den möglichen Austausch von Technologien", sagt Airbus-Programmchef Oliver Juckenhöfel in Bremen. Das Ergebnis könnte ein Astronautenmodul sein, das Airbus für die Mondfähre von Bezos beisteuert, oder auch ein Navigationssystem für die Landung. Konkreter ist da die Zusammenarbeit des Luft- und Raumfahrtkonzerns mit der Nasa: Airbus hat den Zuschlag bekommen, das Europäische Servicemodul (ESM) für das Raumschiff Orion zu entwickeln, das 2024 wieder Menschen zum Mond bringen soll. Das Nasa-Projekt "Artemis" umfasst bis 2028 sieben Mondmissionen, Airbus baut in Bremen zunächst drei ESM-Einheiten.

Orion besteht aus zwei Teilen: Das Crewmodul mit Platz für sechs Raumfahrer wird von dem US-Konzern Lockheed Martin gebaut. Das Servicemodul von Airbus liefert Sauerstoff, Wasser, Energie, Thermalsystem und Antrieb. "Die Amerikaner fliegen nicht ohne uns - und wir können nicht ohne sie fliegen", sagt Juckenhöfel stolz. Anders gesagt: Beide Partner bewegen sich auf Augenhöhe. Möglich wurde diese Kooperation, weil Europa Astronauten zur Raumstation ISS schickt - zuletzt Alexander Gerst. Die Kosten müssen die Europäer mit Gegenleistungen ausgleichen. Airbus hat bereits fünf ATV-Frachter gebaut, die bis 2015 Ausrüstung zur ISS brachten. Mit Orion werde Europa nun erstmals "mit systemkritischen Elementen an einer US-Raumfahrtmission beteiligt sein", jubelt Airbus. "Wir haben derzeit ein originäres Antriebssystem, das Menschen in die Mondumlaufbahn bringen kann - da sind wir die Einzigen, die momentan eine Lösung haben", sagt Juckenhöfel.

Das Service-Modul für die Orion-Kapsel wird bei Airbus in Bremen gebaut. (Foto: Airbus)

Das ESM-1 kostet mit Entwicklung 390 Millionen Euro, das ESM-2 noch 200 Millionen Euro. "Das ist schon ein großer Betrag, bei dem wir uns darüber im Klaren sind, dass es Steuergelder sind, mit denen wir verantwortungsvoll umgehen müssen", sagt er. Es sichert den Europäern einen Platz im internationalen Raumfahrtprogramm und Arbeitsplätze im Hightech-Bereich - bei Airbus und den Zulieferern.

Etwa 40 Ingenieure und Techniker bauen das zwölf Tonnen schwere Servicemodul in einer riesigen Montagehalle von Airbus nahe des Bremer Flughafens zusammen: Sie integrieren hier unter Reinraumbedingungen 33 Triebwerke, 11 000 Kilometer Kabel, 20 000 Einzelteile. Dauer: sechs bis zehn Monate. Mit ihren weißen Overalls, Haarnetzen und Schuhüberziehern sehen sie selbst ein bisschen aus wie Astronauten - doch fliegen sie allenfalls mit nach Florida, wo das ESM in Cape Canaveral mit dem Crewmodul vereinigt wird. Das ESM-1 steht dort für einen unbemannten Testflug zum Mond 2020 bereit, ESM-2 wird gerade in Bremen zusammengeschraubt, ESM-3 vorbereitet. Für weitere Module will sich Airbus bei der Esa bewerben, die den Auftrag letztlich vergibt.

Das Raumschiff Orion hat ein Triebwerk, das bereits mit dem Spaceshuttle geflogen ist

In der Bremer Halle, wo auch bereits Komponenten für die Trägerrakete Ariane gebaut wurden, herrscht geschäftige Ruhe. Airbus-Chefingenieur Matthias Gronowski steht vor dem dreistöckigen Orion-Integrationsstand, in dem Techniker das Allerheiligste, Durchmesser 4,1 Meter, mit Elektrik ausstatten - unter anderem für die Sonnensegel. Im Hintergrund dudelt ein Radio. "Die Verkabelung sieht im Moment so aus, dass man den Eindruck gewinnen könnte, als wenn sie keinem richtigen Plan folgt", witzelt er. An einem Monitor ist jedoch zu sehen, wo die Kabel zu verlegen sind. Alles muss genau passen, Fehler dürfen nicht passieren. Versäumnisse bei der Montage des Servicemoduls von Apollo 13 seitens einer US-Firma hatten 1970 zu einer Explosion im Modul geführt. Zweifel darf es nicht geben. "Jedes Kabel wird einzeln getestet", versichert Gronowski.

Im unteren Bereich des Moduls sind mehrere kleine Triebwerke angeordnet. Nicht nur Space-X-Chef Elon Musk recycelt Raketenmotoren: In der Mitte des ESM befindet sich eine Aussparung für ein größeres Triebwerk, das noch montiert werden muss. Es war bereits mit einem Spaceshuttle im All unterwegs. An der Wand stehen drei der vier Treibstofftanks, die noch im Modul verbaut werden müssen und neun Tonnen Treibstoff fassen. "Das Orion-Antriebssystem kommt zum Einsatz, sobald die Kapsel von der Oberstufe abgetrennt ist", erläutert Gronowski.

Orion soll mit einer von Boeing gebauten SLS-Rakete starten, für die die OHB-Tochter MT Aerospace Teile des Tanks liefert, und soll dann selbständig zum Mond fliegen. Dort soll sie an das Lunar Gateway koppeln, wo die Astronauten in eine Mondfähre steigen. Neben Blue Origin haben Lockheed Martin und Boeing Entwürfe dafür vorgelegt. Juckenhöfel sieht noch weitere Chancen für Airbus: ein Labor im Gateway, ein aufgepeppter ATV-Mondfrachter, ein Modul für die Mondbasis. Airbus arbeitet auch an einem Lebenserhaltungssystem: "Da werden wir in naher Zukunft quasi als Verkäufer von Sauerstoff auftreten", so der Manager. Dies hängt aber vom Budget ab, über das der Esa-Ministerrat Ende 2019 befindet: "Wir Europäer müssen uns jetzt wirklich entscheiden, ob wir mit dabei sein wollen", sagt Juckenhöfel - für Europa auch eine strategische Investition.