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AutoindustrieAudi will noch stärker sparen – und weitere Stellen streichen

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Männer, ein Hoffnungsträger: Erst vor einem Monat kam Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (rechts) nach Ingolstadt, um mit Audi-Chef Gernot Döllner (links) den Produktionsstart des neuen A2 e-tron zu feiern.
Zwei Männer, ein Hoffnungsträger: Erst vor einem Monat kam Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (rechts) nach Ingolstadt, um mit Audi-Chef Gernot Döllner (links) den Produktionsstart des neuen A2 e-tron zu feiern.
Lukas Barth-Tuttas/dpa

Auch bei der VW-Tochter Audi sollen die Kosten weiter sinken, es droht ein neuer Stellenabbau. Die Verunsicherung in der Belegschaft ist groß. Wie hart wird es den Autobauer diesmal treffen?

Von Christina Kunkel und Stephan Radomsky

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Die Zukunft steht nach nur anderthalb Jahren schon wieder zur Disposition bei Audi. Zumindest was die Werke des Konzerns und seine mehr als 80 000 Mitarbeiter angeht. Die Krise sei zu tief, die Kosten weiterhin zu hoch, heißt es – deshalb werde man die Betriebsräte zu Nachverhandlungen am „Zukunftspakt“ auffordern, sagte Audi-Chef Gernot Döllner auf einer Betriebsversammlung im Werk in Neckarsulm am Donnerstagnachmittag. Es ist ein drastischer Schritt, eigentlich sollte die Vereinbarung den Beschäftigten nach der jüngsten Sparrunde bis weit in die 2030er-Jahre hinein Sicherheit bieten.

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