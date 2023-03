Von Klaus Ott, München

Vom Vorstandsvorsitz eines der führenden deutschen Industrieunternehmen direkt ins Gefängnis: Tiefer kann ein Manager kaum fallen, als dies Mitte 2018 bei Rupert Stadler der Fall war. Der damalige Chef der Ingolstädter Volkswagen-Tochter Audi kam in Untersuchungshaft, weil er versucht haben soll, die Ermittlungen in der Abgasaffäre zu behindern. Stadler widersprach diesem Verdacht; und später auch allen Vorwürfen, er habe sich des Betrugs an Audi-Kunden schuldig gemacht. Indem er zugelassen habe, dass weiterhin schmutzige Autos als saubere Fahrzeuge verkauft worden seien, nachdem der Diesel-Betrug aufgeflogen sei.