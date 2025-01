Bei VW sind die Konflikte gerade erst beigelegt, jetzt gibt es bei Audi große Sorgen in der Belegschaft. Dort gingen am Dienstag der Betriebsrat und die IG Metall in die Offensive und informierten die Beschäftigten über harte Einschnitte, die der Vorstand angeblich plant. Von einer „Liste des Grauens“ schreiben die Arbeitnehmervertreter in einem vierseitigen Flugblatt, das der SZ vorliegt.