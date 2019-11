In der Autoindustrie steht ein weiterer wichtiger Personalwechsel an der Spitze an. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll auf der Sitzung des VW-Aufsichtsrats am Freitag die Ablösung von Audi-Chef Bram Schot sowie ein Austausch weiterer Audi-Vorstandsmitglieder beschlossen werden. Als neuer Audi-Chef ist seit längerem der ehemalige BMW-Manager Markus Duesmann im Gespräch, der im April 2020 nach Ingolstadt wechseln soll. Audi wollte sich zu den anstehenden Personalentscheidungen auf Anfrage nicht äußern.

Der Niederländer Schot ist erst seit Anfang des Jahres Vorstandschef bei Audi. Er war nach der Verhaftung des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler zunächst interimistisch eingesprungen. Offenbar war er von Anfang an lediglich als Übergangslösung vorgesehen. Schot sei es jedoch gelungen, in der kurzen Zeit Verkrustungen aufzubrechen, heißt es aus Audi-Kreisen. Die einstige Vorzeige-Tochter des VW-Konzerns steht seit längerem an mehreren Fronten unter Druck. Neben diversen internen Problemen ist Audi tief in den VW-Dieselskandal verstrickt und muss sich darauf einstellen, innerhalb des VW-Konzerns auf wichtigen Feldern die Technologieführerschaft zu verlieren.

Was aus Schot wird, ist offenbar noch nicht entschieden. Als denkbar gilt, dass innerhalb des Konzernvorstandes künftig das China-Geschäft verantworten könnte. Eine solche Funktion hat es bereits einmal gegeben, derzeit nimmt VW-Konzernchef Herbert Diess sie in Personalunion wahr.

Auch andere Audi-Vorstandsmitglieder müssen nach SZ-Informationen gehen oder werden innerhalb des Konzern auf andere Positionen verschoben. So gilt als weitgehend sicher, dass Finanzvorstand Alexander Seitz nach Wolfsburg wechselt und die gleiche Funktion bei der Marke VW übernimmt. Im Gegenzug soll der bisherige VW-Finanzchef Arno Antlitz zu Audi nach Ingolstadt wechseln. Treibende Kraft hinter diesem Personaltausch soll der mächtige Chef des Konzernbetriebsrates, Bernd Osterloh, sein, der mit Antlitz in Sachen Stellabbau und Produktionsumstellung immer wieder aneinandergeraten sein soll.

Das für Beschaffung zuständige Vorstandsmitglied Bernd Martens wird seinen Posten dem Vernehmen nach ebenfalls verlieren. Er soll durch den bisherigen VW-Beschaffungsvorstand Dirk Große-Lohheide ersetzt werden. Über die Zukunft des Personalvorstandes Wendelin Göbel, der schon länger in der Kritik steht, soll offenbar auf der Sitzung am Freitag noch nicht entschieden werden. Göbel war unter Ex-Konzernchef Martin Winterkorn aufgestiegen und hatte lange das Generalsekretariat Winterkorns geleitet.

Das Beben bei Audi ist ein weiterer Beleg für die enormen Probleme der Autoindustrie. Zuvor musste schon BMW-Vorstandschef Harald Krüger seinen Posten räumen, der neue Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hat erst vor wenigen Tagen einen drastischen Stellenabbau auch auf der Führungsebene des Konzerns angekündigt.