Audi-Prozess:Das Geständnis des Rupert Stadler

Von Thomas Fromm, Klaus Ott und Stephan Radomsky

Rupert Stadler gesteht nicht, er lässt gestehen. Einige dürre Sätze, verlesen von seiner Verteidigerin Ulrike Thole-Groll. Dass es ihm, Stadler, "nicht gelungen ist, die Diesel-Krise im Konzern zu lösen", dass es "ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt" in seiner Arbeit als Audi-Chef "bedurft hätte", dass er "nicht gewusst, aber als möglich erachtet und insofern billigend in Kauf genommen habe", dass Autos mit schmutzigen Diesel-Motoren und betrügerischer Software jahrelang als sauber verkauft wurden. Das Ganze dauert gerade mal vier Minuten.