Wer gedacht hat, dass die Woche von Gernot Döllner bisher schon mies war, der kannte das Ende noch nicht. Kaum hat sich der öffentliche Aufruhr um seinen Auftritt mit US-Präsident Donald Trump zumindest einigermaßen beruhigt, hat der Audi-Chef am Freitag die Zahlen fürs abgelaufene Quartal vorgelegt – und die fallen besorgniserregend aus.
AudiUnd jetzt sind auch noch die Zahlen schlecht
Lesezeit: 3 Min.
Lamborghini macht mehr Gewinn mit 8000 Autos als Audi mit einer Million. Und auch sonst sind die jüngsten Zahlen drastisch. Für Audi-Chef Gernot Döllner ist es ein weiterer Tiefpunkt in einer miesen Woche.
Von Stephan Radomsky
Lesen Sie mehr zum Thema