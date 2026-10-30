Lamborghini macht mehr Gewinn mit 8000 Autos als Audi mit einer Million. Und auch sonst sind die jüngsten Zahlen drastisch. Für Audi-Chef Gernot Döllner ist es ein weiterer Tiefpunkt in einer miesen Woche.

Der Lack ist ab bei Audi: Fast überall auf der Welt verkaufen die Ingolstädter weniger Autos, im dritten Quartal steht zudem ein Verlust.

Wer gedacht hat, dass die Woche von Gernot Döllner bisher schon mies war, der kannte das Ende noch nicht. Kaum hat sich der öffentliche Aufruhr um seinen Auftritt mit US-Präsident Donald Trump zumindest einigermaßen beruhigt, hat der Audi-Chef am Freitag die Zahlen fürs abgelaufene Quartal vorgelegt – und die fallen besorgniserregend aus.