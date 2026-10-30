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AudiUnd jetzt sind auch noch die Zahlen schlecht

Lesezeit: 3 Min.

Der Lack ist ab bei Audi: Fast überall auf der Welt verkaufen die Ingolstädter weniger Autos, im dritten Quartal steht zudem ein Verlust.
Der Lack ist ab bei Audi: Fast überall auf der Welt verkaufen die Ingolstädter weniger Autos, im dritten Quartal steht zudem ein Verlust.
imago stock&people/Waldmüller

Lamborghini macht mehr Gewinn mit 8000 Autos als Audi mit einer Million. Und auch sonst sind die jüngsten Zahlen drastisch. Für Audi-Chef Gernot Döllner ist es ein weiterer Tiefpunkt in einer miesen Woche.

Von Stephan Radomsky

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Wer gedacht hat, dass die Woche von Gernot Döllner bisher schon mies war, der kannte das Ende noch nicht. Kaum hat sich der öffentliche Aufruhr um seinen Auftritt mit US-Präsident Donald Trump zumindest einigermaßen beruhigt, hat der Audi-Chef am Freitag die Zahlen fürs abgelaufene Quartal vorgelegt – und die fallen besorgniserregend aus.

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