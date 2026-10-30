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MeinungWahlkampfhilfe für TrumpDer Audi-Chef wollte das Richtige und tat das Falsche

Essay von Thomas Fromm

Lesezeit: 6 Min.

Collage: Christian Tönsmann/Foto: Getty Images

Gernot Döllner wurde durch einen Auftritt zum Wahlkampfhelfer Donald Trumps, jetzt ist er bei vielen unten durch. Er unterliegt dem Irrtum, dass er als Unternehmer nicht politisch sein muss.

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Audi-Chef Gernot Döllner sagt, dass er alles richtig gemacht habe. Und aus seiner Sicht hat er da womöglich sogar recht. Er ist in die USA gereist, als der amerikanische Präsident nach ihm rief. Einem US-Präsidenten gibt man keinen Korb, meint Döllner, schon gar nicht, wenn man Verantwortung trägt für ein Unternehmen, dessen Eigentümer und an die 85 000 Mitarbeiter.

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