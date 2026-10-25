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Audi-Chef im US-WahlkampfUnd dann kommt „Görnot“

Lesezeit: 5 Min.

In Macon in Georgia will Audi-Chef Gernot Döllner (rechts) ein neues Werk hochziehen – US-Präsident Donald Trump freut’s.
In Macon in Georgia will Audi-Chef Gernot Döllner (rechts) ein neues Werk hochziehen – US-Präsident Donald Trump freut’s.
Edgar Su/Reuters

Kurz vor den Midterm-Wahlen macht der Audi-Chef dem US-Präsidenten ein großes Geschenk: Vier Milliarden Dollar sollen in ein neues Werk fließen – für Donald Trump der Beweis, dass seine Zollpolitik funktioniert.

Von Alexander Hagelüken, Ann-Kathrin Nezik und Stephan Radomsky, Perry/München

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Gernot Döllner hat sich eigens eine Krawatte umgebunden. Sonst sieht man den Audi-Chef eher selten damit – aber wann steht man schon mal neben einem US-Präsidenten auf der Bühne?

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