Kurz vor den Midterm-Wahlen macht der Audi-Chef dem US-Präsidenten ein großes Geschenk: Vier Milliarden Dollar sollen in ein neues Werk fließen – für Donald Trump der Beweis, dass seine Zollpolitik funktioniert.

Gernot Döllner hat sich eigens eine Krawatte umgebunden. Sonst sieht man den Audi-Chef eher selten damit – aber wann steht man schon mal neben einem US-Präsidenten auf der Bühne?