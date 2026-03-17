Wer sehen will, wie die automobile Welt auseinanderdriftet, dem reicht ein Blick auf zwei der nächsten Audi-Modelle: hier die Neuauflage des A2, ein Auto, das auch auf der Autobahn, vor allem aber in europäischen Städten funktionieren soll, und zwar rein elektrisch. Dort der Q9, ein Brocken von einem SUV, deutlich länger als fünf Meter, gemacht für amerikanische Highways und Suburbs, wahlweise mit sechs oder sieben Sitzen erhältlich – und nur mit Verbrennungsmotor an Bord. „Wir definieren bewusst die Ränder unseres Angebots neu“, sagt Audi-Chef Gernot Döllner.
AudiKompakt für Europa, riesig für Amerika – Audis neue Modelle
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Als letzter großer deutscher Hersteller präsentiert Audi eine durchwachsene Bilanz und einen wackeren Ausblick. Vor allem zwei neue Autos sollen die Ingolstädter wieder zum Erfolg führen.
Von Stephan Radomsky, Ingolstadt
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