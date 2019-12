Schwerin (dpa/mv) - Dänemark will in der Nähe Kopenhagens ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle einrichten. Als Standort ist das Gelände des dänischen Forschungsreaktors auf der Halbinsel Risø vorgesehen, der stillgelegt werden soll. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung habe jetzt auch Deutschland Projektunterlagen erhalten, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Die Unterlagen könnten in Kürze auf der Homepage der Landesregierung eingesehen und auch kommentiert werden, hieß es. Das Verfahren zur Umweltverträglichkeit selbst werde im Jahr 2020 durchgeführt. Das Innenministerium in Schwerin werde sich daran beteiligen.