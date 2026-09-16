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HalbleiterindustrieKein iPhone ohne diese Firma

Lesezeit: 4 Min.

Spezialisten richten 2024 in einer Fabrik von Intel in Oregon eine der neuen ASML-Maschinen ein. Deren Technik ist so komplex, dass keine andere Firma sie beherrscht.
Spezialisten richten 2024 in einer Fabrik von Intel in Oregon eine der neuen ASML-Maschinen ein. Deren Technik ist so komplex, dass keine andere Firma sie beherrscht.
Intel/REUTERS

Niemand auf der Welt beherrscht die Herstellung von Maschinen für modernste Chips so gut wie die Firma ASML aus den Niederlanden. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Europa sollte die Vormachtstellung als Druckmittel nutzen.

Von Helmut Martin-Jung

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Alles scheint heute so einfach. Ein Wisch hier, mal mit dem Finger tippen dort, schon erklärt einem das Smartphone den Weg oder sogar die Welt. Wie so oft ist aber das, was einfach zu sein scheint, in Wahrheit höchst komplex. Und komplexer als die Herstellung der Chips, die all das möglich machen, ist kaum etwas. Damit alles flutscht auf dem Handy, müssen die Schaltkreise der Chips immer kleiner werden. So passen mehr davon auf dieselbe Fläche, und energiesparender sind sie dann auch. Doch dafür braucht es Maschinen, die man ohne Übertreibung die kompliziertesten der Welt nennen kann. Herstellen kann sie nur eine einzige Firma auf der Welt: ASML aus der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden.

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