Signa:Arndt Geiwitz, der Retter in Not

Arndt Geiwitz, der Retter in Not

Von Michael Kläsgen und Stephan Radomsky

Am Montagnachmittag lächelte Arndt Geiwitz noch sein freundliches Lächeln von der Homepage der Signa-Gruppe. Das Foto von Deutschlands wohl bekanntestem Firmensanierer war ganz links zu sehen, in einer Reihe mit den Profilbildern der anderen Mitglieder des Signa-Beirats. Unter Geiwitz' Bild konnte man seine derzeitige Funktion bei Signa lesen. Wie bei allen anderen gehörte die der Ordnung halber einfach hierhin: Vorsitzender des Beirats. Was nur unzureichend seine eigentliche Aufgabe beschreibt: Europas größten Immobilien- und Handelskonzern zu sanieren.