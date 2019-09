Wenn die beiden großen argentinischen Fußballvereine Boca Juniors und River Plate gegeneinander spielen, gibt es normalerweise kein anderes Gesprächsthema in Argentinien. Diesen Sonntag aber war der "Superclasico" fast nur eine Randnotiz für die meisten Argentinier. Das lag an einer Maßnahme der Regierung, die per Dekret am späten Sonntagmittag bekannt gegeben wurde: In den kommenden Tagen werden in dem südamerikanischen Land wieder Devisenkontrollen eingeführt. Firmen, die zum Beispiel Dollar kaufen wollen, brauchen dafür nun eine Erlaubnis der Notenbank. Der Gewinn aus Exporten oder Dienstleistungen im Ausland muss innerhalb noch festzulegender Zeiträume wieder ins Land fließen.

Und Privatpersonen dürfen pro Monat nicht mehr als 10 000 Dollar kaufen. Das ist zwar mehr, als viele Argentinier im halben Jahr verdienen, dennoch sorgt die Maßnahme für Aufsehen. Denn ausgerechnet der wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri kehrt zu einer Politik zurück, die er bei seiner Amtsvorgängerin Cristina Kirchner noch scharf kritisiert hatte.

Bis 2015 galten in Argentinien strenge Vorschriften für Import- und Export von Waren, dazu gab es strikte Kapitalkontrollen, die ebenfalls den Kauf von Devisen stark einschränkten. Auch die damalige Regierung wollte so den argentinischen Peso stützen und die Inflation ausbremsen, vielen Argentiniern aber waren die Vorgaben ein Dorn im Auge.

Dazu muss man verstehen, dass die Bürger von Südamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft vor allem zum Dollar eine ganz besondere Beziehung pflegen. Nach einer Hyperinflation knüpfte die Regierung in den 90er-Jahren den Peso eins zu eins an den Dollar. Auf einmal konnten sich die Argentinier importierte Elektrogeräte leisten, eine Reise nach Miami oder Disneyland kostete kaum mehr als ein Ausflug zum Strand an der argentinischen Küste. Doch der Wohlstand wurde bezahlt mit geliehenem Geld, Ende 2001 brach die Wirtschaft zusammen. Es kam zum Staatsbankrott, Konten wurden eingefroren, viele Argentinier verloren ihr Erspartes.

Seitdem ist das Vertrauen in die eigene Währung und die Politik dahin. Selbst als die Wirtschaft in den Nullerjahren wieder zu boomen begann, tauschten viele Argentinier ihre Rücklagen in Dollar um. Viele Geschäfte werden heute in der US-Währung getätigt, Immobilienkäufe zum Beispiel bar und in Dollar bezahlt. All das verschärfte sich noch, als dann später eine Rezession einsetzte. Der Kurs des Peso begann immer schneller zu fallen, was wiederum dazu führte, dass noch mehr Menschen in den Dollar flüchteten. Die Regierung unter Cristina Kirchner führte darum im Oktober 2011 ein Programm ein, um den Kauf von Devisen besser kontrollieren zu können. Cepo nannten es die Argentinier, auf Deutsch in etwa "Fangeisen" oder "Klotz am Bein", was ganz gut beschreibt, wie die meisten die Maßnahme sahen.

Es war zwar möglich, Peso in Dollar zu wechseln, allerdings musste man den Kauf begründen und die Herkunft des Geldes belegen können. Wer seine Einkünfte nicht versteuert hatte, bekam Probleme. Geldwechsler tauchten in den Fußgängerzonen auf, und es entstand ein Schwarzmarkt, der "Dollar Blue", dessen Kurs sich immer weiter vom offiziellen Wechselkurs entfernte.

Immer mehr Argentinier versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen

Als Mauricio Macri im Dezember 2015 sein Amt als Präsident Argentiniens antrat, war die Freigabe des Dollars eine seiner ersten Maßnahmen. Er schaffte Import- und Exportbeschränkungen weitgehend ab, Schwarzgeld konnte gegen geringe Strafen legalisiert werden, das Land einigte sich mit Schuldnern, die zuvor noch als "Geierfonds" bezeichnet wurden. Die internationalen Märkte feierten Macris Politik, er selbst verkündete den Argentiniern, seine Regierung werde die Armut auf null senken und die Inflation stoppen.

All dies hat sich nun als leeres Versprechen herausgestellt: Ein Drittel der Bevölkerung lebt heute unter der Armutsgrenze, die Wirtschaft liegt am Boden, und die Inflation ist eine der höchsten der Welt. 2018 musste Macri sogar Geld beim Internationalen Währungsfonds leihen, fast 57 Milliarden Dollar, der höchste Kredit, den die Institution je vergeben hat. Doch all das half nichts, die Wirtschaft und der Peso stürzten immer weiter ab. Bisheriger Höhepunkt war der 11. August dieses Jahres: In den Vorwahlen verlor Macri haushoch gegenüber dem Kandidaten der Peronisten, Alberto Fernández, der ausgerechnet wieder zusammen mit Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner antritt. Viele Anleger packte die Angst, die Kurse an der Börse stürzten ab, der Peso verlor in wenigen Stunden einen Viertel seines Werts. Seitdem geht es nur noch abwärts. Immer mehr Argentinier versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen, allein am vergangenen Donnerstag und Freitag flossen drei Milliarden Dollar ab, die Kapitalkontrollen waren das letzte Mittel.

Argentinien sei ein Schiff, das immer im Kreis fahre und zum gleichen Hafen zurückkehre, sagte Finanzminister Hernán Lacunza am Sonntagabend. "Aber das ist nicht der Hafen, den wir uns gewünscht haben". Der IWF erklärte, er werde Argentinien auch weiter in "herausfordernden Zeiten" beistehen. Alle drei großen Ratingagenturen aber stuften die Kreditwürdigkeit des Landes herab. Fitch korrigierte die Bewertung auf das Kürzel für den eingeschränkten Kreditausfall, eine Stufe vom Rating für Zahlungsausfall entfernt.

Präsident Macri dürften die neuen Maßnahmen noch ein Stück weiter von einem Sieg bei den kommenden Präsidentschaftswahlen entfernt haben. Auf der anderen Seite könnte er sich mit den Devisenkontrollen aber auch Zeit gekauft haben: Wird er nicht wiedergewählt, endet seine Präsidentschaft am 10. Dezember. Kommt es bis dahin nicht zu einem Amtsenthebungsverfahren oder einem Rücktritt, wäre er der erste nicht-peronistische Präsident, der seine Präsidentschaft auch wirklich bis zum Schluss ausgeführt hat.