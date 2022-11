Essay von Kathrin Werner

John Maynard Keynes lag gleichzeitig so falsch und so richtig. Der technische Fortschritt, prophezeite der britische Ökonom in seinem Essay "Ökonomische Möglichkeiten unserer Enkelkinder" aus dem Jahr 1930, werde zu großem Wohlstand führen, die Wirtschaftsleistung pro Arbeitsstunde rasant wachsen, die Enkel vier- bis achtmal wohlhabender sein als seine Generation. Damit hatte er recht. Mehr noch: Die Welt in ihrer Gesamtheit, vor allem die Industrieländer, sind inzwischen viel reicher als von ihm erwartet.