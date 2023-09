Für viele Menschen bringt das Home-Office ungeahnte Freiheiten mit sich. Freiheiten, die sie nicht so schnell wieder aufgeben möchten.

Was für ein Unsinn: Londoner Banken zwingen Mitarbeiter mit Drohungen zurück ins Büro. Arbeitgeber sollten besser hinhören, warum die Menschen lieber im Home-Office bleiben.

Kommentar von Felicitas Wilke

Das neue Projekt lässt sich auch in Jogginghose vorantreiben. Und wer zwischen zwei Telefonaten kurz in den Supermarkt huscht, muss sich abends nicht mehr in die Schlange vor der Kasse einreihen. Für viele Menschen sind solche Dinge seit gut drei Jahren lieb gewonnener Arbeitsalltag. Durch die Pandemie und den Umzug ins Home-Office haben viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ungeahnte Freiheiten verschafft.