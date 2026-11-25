Seitdem die neurologische Erkrankung Jamal Musialas bekannt ist, gibt es eine Debatte rund um seinen Vertrag: Ob der Bayernspieler überhaupt so viel verdienen sollte und in welchem Fall ein Vertrag kündbar ist. Auch Beschäftigte ohne Millionengehalt stellen sich ähnliche Fragen: Etwa, wie lang man krank sein darf, ohne dass einem das Gehalt gekürzt wird. In welchen Fällen man seinen Arbeitgeber vor Vertragsabschluss über Erkrankungen informieren muss. Oder ob man einfach so gekündigt werden kann, wenn man sich gerade noch von seiner Bandscheiben-OP erholt.