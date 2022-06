In Deutschland herrscht Fachkräftemangel, die Gastronomie ist davon besonders betroffen.

Ukrainische Geflüchtete müssen oft erstmal Kitaplätze finden und Sprachkurse besuchen, bevor sie arbeiten können. Deshalb steigen die Arbeitslosenzahlen etwas an. Insgesamt trotzt der Arbeitsmarkt allen Krisen.

Von Alexander Hagelüken

Der Arbeitsmarkt widersteht bisher allen Krisen. Trotz Inflation und Lieferkettenproblemen sinkt die Arbeitslosigkeit seit vielen Monaten. Jetzt allerdings wirkt sich die erstmalige Erfassung ukrainischer Flüchtlinge auf die Zahlen aus: Dadurch stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juni um 100 000 auf 2,36 Millionen. "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat seine Ursache ausdrücklich nicht in einer Verschlechterung am Arbeitsmarkt", sagt Detlef Scheele, scheidender Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit.

Flüchtlinge aus der Ukraine können seit Juni Hartz IV erhalten, das offiziell Grundsicherung heißt. Die Bundesagentur für Arbeit kümmert sich darum, ihnen Jobs zu vermitteln. Dadurch tauchen die meist weiblichen Geflüchteten auch erstmals in der Arbeitslosenstatistik auf, obwohl sie teilweise schon seit März in Deutschland sind. Die Bundesagentur erfasste im Juni gut 110 000 ukrainische Flüchtlinge als arbeitslos. Ohne ihre erstmalige Registrierung wäre die Arbeitslosigkeit also weiter gesunken.

"Der Arbeitsmarkt ist trotz Krieg, Lieferproblemen und Preissteigerungen stabil", sagt Scheele. Die Beschäftigung nehme weiter zu. "Viele Firmen suchen händeringend Personal. Derzeit gibt es knapp 900000 offene Stellen. Daran sieht man schon, dass der Zugang ukrainischer Flüchtlinge wirklich kein Problem darstellt". Ukrainische Flüchtlinge nähmen niemandem einen Arbeitsplatz weg. "Wir freuen uns, wenn möglichst viele von ihnen Deutsch lernen und bei einer der Firmen anfangen, die so dringend nach Mitarbeitern suchen".

Beschäftigte müssen sich trotz Krise keine Sorgen um ihren Job machen

Nach den neuesten Zahlen sind in der Bundesrepublik 34 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind fast 700 000 mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Kurzarbeit nimmt ab. Beschäftigte müssen sich trotz der allgemeinen Krisenstimmung also keine Sorgen um ihren Job machen. Die Konjunkturinstitute sagen für dieses Jahr ein wirtschaftliches Wachstum voraus.

Die Bundesagentur für Arbeit registrierte im Juni rund 270 000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die meisten davon betreuen Kinder oder besuchen Deutschkurse. 12 000 haben bereits einen Job. Gut 110 000 sind als arbeitslos erfasst. "Diese Arbeitslosigkeit wird in den nächsten Monaten steigen", sagt Scheele voraus.

Der BA-Chef weist darauf hin, dass es dauere, bis die meist weiblichen Flüchtlinge arbeiten können. Ukrainische Mütter müssten ihre Kinder betreuen. Für viele gäbe es noch keine Kita-Plätze. Auch müssen Migranten erst Deutschkurse besuchen, um hier eine Arbeit ausüben zu können. Scheele warnte vor der Vorstellung, die ukrainischen Flüchtlinge könnten den Fachkräftemangel in der Bundesrepublik beheben. "Wir wissen nicht, wie viele der Menschen überhaupt in Deutschland bleiben werden." Viele wollten wahrscheinlich in ihre Heimat zurückkehren.

Obwohl der Arbeitsmarkt insgesamt sehr stabil ist, sieht Scheele für die kommenden Monate auch Unsicherheiten. Risiken drohen vor allem durch einen möglichen Ausfall von Gaslieferungen aus Russland. Auch eine Verschärfung der Lieferprobleme oder der Inflation könnte sich negativ auswirken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging im Juni stark zurück, was auf eine steigende Arbeitslosigkeit hinweist.

Dies hat aber wenig mit den weltwirtschaftlichen Risiken zu tun, erklärt Enzo Weber, Leiter der IAB-Prognosen und Analysen. Der wesentliche Grund dürfte mit dem Prozess der Integration der ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und deren statistischer Erfassung zusammenhängen. "Hiermit ist oft eine Arbeitslosmeldung verbunden. Das ist aber weniger ein kritisches Signal als ein wichtiger Schritt im Rahmen der Jobsuche".