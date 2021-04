In Schwerin demonstrieren Mitarbeiter aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie gegen den Lockdown.

Von Alexander Hagelüken

Als Jan Weller vor einem Jahr hörte, dass er kurzarbeiten würde, dachte er: Nicht so wild. "Das kannte ich ja aus der Finanzkrise." Dann musste Weller schlucken. Der Autozulieferer Benteler stufte den Facharbeiter im Werk Schwandorf auf nur 30 Prozent seiner Stunden herunter. "Als ich sah, wie wenig ich überwiesen bekam, war das heftig." Ein Jahr später zieht der 50-Jährige dennoch ein positives Fazit: "Gut, dass durch die Kurzarbeit in Deutschland all die Jobs erhalten geblieben sind."