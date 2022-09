Fachkräftemangel:Wenn Bewerber mit 45 schon "zu alt" sind

Von Felicitas Wilke

Auf dem Tiefpunkt ihrer langen Jobsuche sah sich Marion von Engelmann vor fünf Jahren angelangt. Da habe ein junger Personaler sie, die gelernte Werbekauffrau, die jahrzehntelang in Agenturen an Marketingstrategien gefeilt hatte, doch tatsächlich gefragt, ob sie denn "eine Affinität zu den neuen elektronischen Medien" mitbringe. "Der dachte wirklich, ich saß noch nie an einem Computer", sagt die 63-Jährige. "Diese Überheblichkeit hat mich fassungslos gemacht."