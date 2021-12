Von Roland Preuß, Berlin

Die Ampel, so lautet die Botschaft ihrer Spitzen, steht nicht für einen Katalog der Kompromisse, sondern für eine Art rot-grün-gelbes Best-of, niedergelegt auf 177 Seiten Koalitionsvertrag. Mit drei Partnern, "die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes", wie der designierte Kanzler Olaf Scholz von der SPD bei der Vorstellung des Regierungsprogramms sagte. FDP-Chef Christian Lindner formulierte es so: Man bilde eine Allianz, in dem sich "die drei Partner nicht begrenzen durch das, was unvereinbar in den Programmen war, sondern wir erweitern uns".