Deutschland gehört zu den Ländern mit dem strengsten Kündigungsschutz weltweit. Sich von einem Mitarbeiter zu trennen, kostet Unternehmen hierzulande im Schnitt das Zweieinhalbfache eines Jahresgehalts – so viel wie in kaum einem anderen Industrieland. Für einen Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt von 100 000 Euro zahlt ein Arbeitgeber in Deutschland im Schnitt also rund 250 000 Euro, umgerechnet 30 Monatsgehälter. Zum Vergleich: In den USA kostet eine Kündigung rund sieben Monatsgehälter, in Dänemark oder der Schweiz sind es gerade mal zwei bis drei. Das haben der französische Ökonom Yann Coatanlem und der Unternehmer Oliver Coste in einer Untersuchung Ende vergangenen Jahres berechnet.