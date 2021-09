Von Alexander Hagelüken

Nachdem Geschäfte und Restaurants überall geöffnet sind, stellen die Unternehmen nach der Corona-Krise wieder Personal ein. Die Zahl der Arbeitslosen schrumpfte im September um mehr als 100 000 und fiel auf 2,465 Millionen. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv", sagt Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.

Obwohl die Firmen in der Urlaubssaison normalerweise kaum jemanden einstellen, zeigte der Trend schon den ganzen Sommer nach oben. Daran änderten auch die Lieferprobleme in der Industrie erstmal wenig. Nun im Herbst gibt es traditionell ohnehin mehr Nachfrage nach Personal. "Die Arbeitslosigkeit nimmt kräftig ab, gleichzeitig sinkt die Zahl der Kurzarbeiter deutlich", berichtet Terzenbach. Zum Höhepunkt der Krise im April 2020 gab es sechs Millionen Kurzarbeiter, im Juli waren es weniger als eine Million.

Wie geht es weiter am Arbeitsmarkt? Wie viel muss die nächste Bundesregierung noch tun? Kurzfristig gibt es ein paar Belastungen, der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt nach unten. "Der wirtschaftliche Aufschwung wurde durch die Lieferengpässe in der Industrie etwas gebremst. Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht, aber nicht mehr so schnell wie in den letzten Monaten", berichtet Enzo Weber, Prognoseleiter des IAB.

Besser als die Arbeitslosigkeit entwickelt sich - wie oft nach Krisen - die Anzahl jener, die insgesamt Arbeit haben. Dabei gibt es sowohl mehr Leute, die eine voll sozialversicherte Stelle haben, wie auch mehr Minijobber. "Zudem kommen vermehrt Menschen zurück, die sich in der Corona-Krise vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hatten", beobachtet Weber. Die Zeichen stehen also auf grün.

Wie sich die Jobchancen weiter entwickeln, hängt stark mit der Konjunktur zusammen. Derzeit schrumpft die Produktion in der deutschen Industrie, weil wichtige Teile wie Chips fehlen. Nach der Corona-Krise springt die Wirtschaft überall auf der Welt an, Konsumenten kaufen mehr. Sehr viele Unternehmen wollen mehr herstellen, was die Lieferanten von Vorprodukten überfordert. Dazu kommen Transportprobleme sowie Brände und Frost in der Chipfertigung. "Die Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten bremsen das Wachstum der deutschen Wirtschaft bis weit ins nächste Jahr", schätzt Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Er erwartet dieses Jahr nur noch 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum - und hat seine Prognose wie das Ifo-Institut zusammengestrichen.

Die Stimmung bei Dienstleistern und am Bau ist gut

Andere Ökonomen sind optimistischer. Es gibt auch Sektoren, in denen es gut läuft. So ist die Stimmung bei Dienstleistern und am Bau gut. Auch die Exporte laufen. Und in jedem Fall denken die Konjunkturforscher, dass sich der große Aufschwung nur verzögert, nicht ausfällt. IMK, Ifo oder auch das RWI-Institut rechnen für nächstes Jahr mit satten fünf Prozent Wachstum. Deshalb dürfte es zu einigen Neueinstellungen kommen.

Wie lange braucht der Arbeitsmarkt, um sich vollständig von der Corona-Krise zu erholen? Im August gingen fast 45 Millionen Bürger einer Arbeit nach, meldete das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Im September lagen Beschäftigung und Stellenbestand über ihrem jeweiligen Vorkrisenniveau, so BA-Vorstand Terzenbach.

Bei der Arbeitslosigkeit dauert es länger, bis die Vor-Corona-Werte erreicht werden. Im Jahr vor der Pandemie gab es in der Bundesrepublik nur etwa 2,3 Millionen Arbeitslose. Bis die Zahlen wieder so niedrig sind, wird es eine ganze Weile dauern, sagte Jobagentur-Chef Detlef Scheele neulich im Interview voraus: "Wir gehen davon aus, dass wir das Vorkrisenniveau Ende 2023, Anfang 2024 wieder erreichen." Also erst in zwei Jahren? Scheele hält das nach einem so tiefen Wirtschaftseinbruch nicht für ungewöhnlich. "Schneller kann man es nicht erwarten", sagt er. Bei seiner Prognose setzt der BA-Chef voraus, dass es nicht zu einer neuen internationalen Wirtschaftskrise kommt.