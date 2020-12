Bislang schlägt sich die konjunkturelle Wiederbelebung im Sommer kaum am Arbeitsmarkt nieder.

Von Alexander Hagelüken

Der neue Teil-Lockdown führt erst mal nicht zu einer Entlassungswelle in Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen sank im November sogar um 60 000 auf 2,7 Millionen. Nachdem die Politik beschlossen hat, Restaurants, Kultur- und Sportstätten erneut zu schließen, hat jedoch die Kurzarbeit wieder stark zugenommen.

"Der Arbeitsmarkt hat glücklicherweise im Moment nicht mit einer Zunahme von Entlassungen reagiert", sagt Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit. "Allerdings sind die Betriebe wieder zurückhaltender bei der Personalsuche." Die Unternehmen meldeten für mehr als eine halbe Million Beschäftigte neu Kurzarbeit an - deutlich mehr als in den Vormonaten.

Für den Augenblick funktioniert das deutsche Modell, durch staatlich bezuschusste Kurzarbeit Entlassungen zu vermeiden, also weiter sehr gut. Auch saisonbereinigt schrumpfte die Zahl der Arbeitslosen im November. Auf längere Sicht dürften die neuen Einschränkungen wegen der gestiegenen Corona-Infektionen den Arbeitsmarkt aber belasten, wenn auch weit weniger, als dies eine außer Kontrolle geratene Pandemie tun würde.

Die Politik hatte zuletzt die Schließung von Restaurants, Kultur und Sport bis Mitte Dezember verlängert. Eine erneute Verlängerung bis in den Januar hinein ist ebenfalls möglich. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schätzt, dass der Teil-Lockdown insgesamt 100 000 Jobs kosten könnte. "Ich erwarte in keinem Fall so einen Einbruch wie im Frühjahr", sagte Weber der Süddeutschen Zeitung. Nach dem Ausbruch der Pandemie waren binnen kurzer Zeit mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze verloren gegangen.

Weber macht sich wegen des neuerlichen Teil-Lockdowns keine großen Sorgen. Etwas anderes treibt den Forscher weitaus stärker um: Die konjunkturelle Wiederbelebung im Sommer schlägt sich bisher kaum am Arbeitsmarkt nieder. Von Juli bis Oktober ist die deutsche Wirtschaft wieder um 8,5 Prozent gewachsen. Damit glich sie einen großen Teil des Absturzes aus, der sich im Frühjahr ereignet hatte. Dieser Aufschwung bringt aber bisher keinen entsprechenden Zuwachs an Stellen. Aktuell gibt es saisonbereinigt 44,6 Millionen Arbeitnehmer, Beamte, Selbständige und Minijobber - 600 000 weniger als vor der Pandemie, meldete am Dienstag das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm von Juli bis November fast gar nicht zu.

"Wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht, brauchen wir noch ein paar Jahre, um den Corona-Schock wettzumachen. Der wirtschaftliche Wiederaufschwung löst das Problem womöglich nicht", sagt Weber, der beim IAB den Bereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen leitet. Damit drohen bleibende Schäden. Etwa wenn junge Schul- und Uni-Abgänger erst mal gar keine Jobs finden. Oder nur schlechter bezahlte, unter ihrer Qualifikation.

Neben Corona gibt es noch andere Belastungen

Doch warum verzögert sich die Erholung am Arbeitsmarkt so? Viele Unternehmen haben wegen der Pandemie Kurzarbeit angemeldet. Wenn das Geschäft wieder zu laufen beginnt, lassen sie ihre Beschäftigten erst mal länger arbeiten, bevor sie neue einstellen. Dazu kommt, dass es neben Corona noch andere Belastungen gibt. Einzelhandel, Autobranche und die Industrie insgesamt befinden sich im Umbruch. Mehr Kunden kaufen online, weshalb es weniger Verkäufer in Geschäften braucht. Die Autobranche muss wegen des Klimawandels auf umweltfreundlichere Antriebe umstellen, doch Elektroautos lassen sich mit weniger Fabrikarbeitern bauen. Die Digitalisierung macht darüber hinaus viele Produktionsjobs überflüssig.

Enzo Weber betont, dass aber auch viele neue Arbeitsplätze entstehen können. In der Informationstechnik genau wie im sozialen Bereich, bei Gesundheit und Pflege. Und generell bei neuen Produkten, die es noch gar nicht gebe: "Wir brauchen die Dynamik, dass Neues entsteht." Zurzeit zögerten aber fast alle Unternehmen mit Neueinstellungen. Der Forscher fordert deshalb die Politik auf, neue Anreize zu setzen. Unternehmen sollten Investitionen schneller steuerlich abschreiben können. Und wer jemanden einstelle, dem solle die Politik bis zu einem halben Jahr die Sozialbeiträge erlassen. Als Job-Turbo, damit die Corona-Pandemie keine Dauerkrise am deutschen Arbeitsmarkt auslöst.