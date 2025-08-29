Dass Zahlen zur Arbeitslosigkeit die Republik bewegt haben, ist gut zwanzig Jahre her. Damals hieß der Bundeskanzler Gerhard Schröder, und es waren zeitweise fünf Millionen Menschen in Deutschland ohne Beschäftigung.
ArbeitslosenzahlenDrei Millionen Menschen ohne Job – was diese Zahl bedeutet
- Die Zahl der Arbeitslosen liegt erstmals seit 2015 wieder bei mehr als drei Millionen Menschen, im August sogar auf dem höchsten Wert seit 15 Jahren.
- Besonders Maschinenbau, Bauindustrie und Autobranche sind betroffen, wobei die Autoindustrie allein im vergangenen Jahr 50 000 Jobs gestrichen hat.
- Experten sehen keine Massenarbeitslosigkeit, da andere Branchen wie Gesundheit, Pflege und Energiebranche weiterhin Beschäftigung aufbauen.
Die Konjunktur in Deutschland schwächelt, die Inflation steigt wieder auf 2,2 Prozent. Schlägt die Krise jetzt auch noch auf den Arbeitsmarkt durch?
Von Oliver Klasen
