Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind im Mai durch die Corona-Krise erneut stark gestiegen, aber nicht mehr so stark wie im Vormonat. Im Mai waren 2,8 Millionen Menschen arbeitslos, 169 000 mehr als im April. "Der Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin stark unter Druck", sagte Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit. Im Vergleich zum Jahr davor waren fast 600 000 Menschen mehr ohne Arbeit.

Außerdem meldeten die Unternehmen im Mai für eine Million Beschäftigte Kurzarbeit an, nach zusammen 10,7 Millionen im April und Mai. Wie viele davon wirklich kurzarbeiteten, ergibt sich erst später aus den Abrechnungen. Nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts waren im Mai 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. "Diese Zahl war noch nie so hoch", sagt Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link. "In der Finanzkrise lag der Gipfel der Kurzarbeit im Mai 2009 bei knapp 1,5 Millionen Menschen."

Im April war die Arbeitslosigkeit bereits um 300 000 im Vergleich zum März gestiegen. Dieser heftige Anstieg hatte Gründe, die sich in dieser Form nicht wiederholen. Wegen der Kontaktsperre konnten etwa weniger Arbeitslose eine Beschäftigungsmaßnahme beginnen.

Wie sich die Arbeitslosigkeit weiter entwickelt, hängt stark von der Entwicklung der Konjunktur ab. Mehrere Forschungsinstitute gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung dieses Jahr um rund sieben Prozent schrumpft - das wäre der stärkste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit bald über drei Millionen steigt.

Regierung berät weiter über Konjunkturprogramm

Danach allerdings werde die Arbeitslosigkeit wieder zurückgehen und im Jahresdurchschnitt bei etwa 2,8 Millionen liegen. Das wäre eine halbe Million mehr als 2019. Im Vergleich zu der dramatischen Entwicklung in Südeuropa oder den USA hielten sich die Wirkungen der Corona-Pandemie auf den deutschen Arbeitsmarkt damit aber in Grenzen, wenn sich die IAB-Prognose bewahrheitet.

Bei dieser Vorausschau gehen die Forscher davon aus, dass es nicht zu einer zweiten Welle starker Beschränkungen der Wirtschaft wegen der Pandemie kommt. Diese Prognose geht auch nicht von einer systemischen Krise aus, bei der sich die Weltwirtschaft in den nächsten Monaten nicht vom Corona-Schock erholen würde.

Ökonomen betonen, dass die Kurzarbeit nicht in Massenentlassungen umschlagen muss, wenn die Unternehmen eine Perspektive sehen. Dazu wäre es nötig, dass sich die deutsche Wirtschaft wie erwartet erholt. Nahezu einhellig fordern die Ökonomen auch ein Konjunkturprogramm, über das Union und SPD heute weiter beraten.