WirtschaftZahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen – aber hohes Niveau

Viele Branchen suchen dringend Arbeitskräfte, andere bauen Stellen ab.
Viele Branchen suchen dringend Arbeitskräfte, andere bauen Stellen ab.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig. Allein in der deutschen Industrie gehen dieses und nächstes Jahr wohl 200 000 Stellen verloren. Nur ein möglicher Aufschwung verheißt Hoffnung. Ökonomen schlagen Reformen vor.

Von Alexander Hagelüken

Die Zahl der Jobsuchenden in Deutschland ist leicht gesunken. Nachdem es im August erstmals seit zehn Jahren mehr als drei Millionen Arbeitslose gab, waren es im September nur noch 2,96 Millionen - 70000 weniger. Allerdings ist das keine echte Besserung, sagt Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit: „Die Arbeitslosigkeit nahm im September allein aus saisonalen Gründen ab“. So setzen beispielsweise Unternehmen ihre Einstellungspläne erst um, wenn im September die Urlaubssaison vorbei ist. Insgesamt sind aktuell 150 000 Menschen mehr ohne Job als noch vor einem Jahr.

Die Deutschen erleben 2026 endlich wieder Wachstum, so die Konjunkturforscher. Doch ohne grundlegende Reformen sei es damit bald vorbei. Sie schlagen einen Zwölf-Punkte-Plan vor. Denn Trumps Zölle schaden Deutschland stärker als bekannt.

