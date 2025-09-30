Die Zahl der Jobsuchenden in Deutschland ist leicht gesunken. Nachdem es im August erstmals seit zehn Jahren mehr als drei Millionen Arbeitslose gab, waren es im September nur noch 2,96 Millionen - 70000 weniger. Allerdings ist das keine echte Besserung, sagt Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit: „Die Arbeitslosigkeit nahm im September allein aus saisonalen Gründen ab“. So setzen beispielsweise Unternehmen ihre Einstellungspläne erst um, wenn im September die Urlaubssaison vorbei ist. Insgesamt sind aktuell 150 000 Menschen mehr ohne Job als noch vor einem Jahr.