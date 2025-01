Von Alexander Hagelüken

Verdiene ich, was ich verdienen sollte? Das ist eine Frage, die sich die mehr als 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland wahrscheinlich öfter stellen. Erst recht, weil eine historische Inflationswelle die Einkommen dezimiert hat. Und weil gleichzeitig häufig von Personalmangel die Rede ist, was nahelegt, dass die Firmen um Mitarbeiter werben. Jetzt gibt es neue Zahlen dazu, wie gut sich die Beschäftigten in der Bundesrepublik behandelt fühlen. Jeder Zweite, der 2024 in der Firma nach einem höheren Gehalt fragte, bekam auch mehr. Aber mit dem genauen Ergebnis waren bemerkenswert viele unzufrieden, zeigt eine repräsentative Befragung der Jobplattform Stepstone, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.