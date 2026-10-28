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Ifo-InstitutUnternehmen wollen etwas weniger Stellen abbauen

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich auf.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich auf.
Julian Stratenschulte/dpa

Die Zuversicht für die deutsche Wirtschaft wächst. Das schlägt sich auch in den Plänen der Unternehmen nieder. Nicht in allen Branchen sieht es aber gut aus.

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Die Unternehmen in Deutschland planen nach Einschätzung des Ifo Instituts, insgesamt etwas weniger Stellen abzubauen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober leicht auf 95,5 Punkte, nach 95,1 Punkten im September. „Die Unternehmen werden beim Stellenabbau etwas vorsichtiger. Für einen breiten Beschäftigungsaufbau fehlt dem Aufschwung aber noch die Stärke“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Die Dienstleister wollen dem Ifo zufolge eher Stellen aufbauen. Auch bei Leiharbeitsfirmen wachse angesichts der verbesserten Konjunkturaussichten die Zuversicht. Im Handel planten die Unternehmen dagegen unverändert mit weniger Personal. Auch im Baugewerbe zeichne sich ein leichter Stellenabbau ab.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hatte sich zuletzt erneut verbessert – laut Ifo Institut den sechsten Monat in Folge. Für die Konjunktur wächst die Zuversicht: Die Bundesregierung rechnet mit 1,3 Prozent Wachstum der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr. Das Ifo erwartet ein Plus von 1,4 Prozent. Damit würde die jahrelange Flaute enden: 2025 hatte das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,2 Prozent zugelegt, in den beiden Jahren davor war die Wirtschaft geschrumpft.

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