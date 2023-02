Von Thomas Fromm

Da es nun wirklich nicht egal ist, was man träumt, hier Tipps von einem, der es wissen musste. Chet Baker, der Ober-Romantiker unter den Jazz-Trompetern der 50er, empfahl: Einfach das Licht langsam runterdimmen, im Sessel versinken und zusehen, wie der Zigarettenrauch ganz allmählich hochsteigt und sich alles um einen herum in einem bläulichen Dunst auflöst. "I'm deep in a dream of you" hieß diese wunderbare West-Coast-Ballade, und der große Chet Baker wusste genau, was den perfekten Traum ausmacht. Und wie man sich am besten auf ihn einlassen sollte.

Es gab dann später noch The Mamas and the Papas, die sich in einem kalten New Yorker Winter des Jahres 1963 ins warme Kalifornien träumten und ihren Sehnsuchtsklassiker später "California dreamin'" nannten. Und natürlich das britische Pop-Duo Eurythmics, das schon vor 40 Jahren wusste: "Sweet dreams are made of this."

Liebe, Romantik, die blaue Stunde und kalifornische Strände. Stoff für schöne Träume gäbe es reichlich.

Und trotzdem plagen sich die viele Menschen in der Nacht am meisten mit: der Arbeit. 55 Prozent aller Arbeitnehmer träumen vom Job, fast ein Drittel soll sogar einmal in der Woche Albträume haben. So lautet zumindest das Ergebnis einer Auswertung von Suchanfragen eines auf Lebensläufe spezialisierten Online-Portals, das sich cvapp.de nennt.

Jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, wer den ganzen Tag über mehr Zeit im Büro und der U-Bahn verbringt als in Kalifornien, dessen Gehirn hat des Nachts eben wirklich anderes zu tun, als sich mit weiten Stränden und dem Rauschen des Pazifiks zu beschäftigen. Und so träumen wohl viele davon, zu spät zur Arbeit zu erscheinen oder sich mit Kollegen oder der Chefin zu zoffen. Ein sehr enger Verwandter des Ärger-im-Job-Traums ist jenes Szenario, bei dem jemand träumt, im Büro ersetzt zu werden. Auch nicht schön.

Warum aber viele Menschen ausgerechnet davon träumen sollen, ohne Hose bei der Arbeit zu erscheinen, bedarf noch einmal einer weitaus profunderen Analyse. Bedeutet dieser Albtraum nun tiefe Unsicherheit, gibt es da vielleicht doch einige Probleme im Job? Oder ist es ein Zeichen, dass es vielleicht an der Zeit wäre, eine neue Hose zu kaufen, oder steht eine komplette Typveränderung an? Kann sein. Vielleicht ist es aber auch einfach nur an der Zeit, an den Strand zu verschwinden. Oder einfach mal wieder Chet Baker zu hören.