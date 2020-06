Und dann hat es Klick gemacht bei Michael Cassau: "Es ist doch ein Gewinn, wenn das Büro nicht mehr der einzige Ort ist, an dem man arbeitet." Für sein Berliner Start-up Grover, das Geräte wie Handys, Laptops oder Beamer vermietet, war es in der Corona-Pandemie technisch kein großes Problem, die Arbeit in die Wohnungen der Mitarbeiter zu verlagern - auch im Büro wurde schließlich überwiegend am Computer gearbeitet. Doch was den Gründer, 35, überraschte: "Als wir das angekündigt haben, haben sich alle gefreut."