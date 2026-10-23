Als normaler Mensch kann man nur erahnen, wie Milliarden auf dem Konto den Blick auf die Realität verändern. Kürzlich behauptete etwa der britische Milliardär John Caudwell auf eine kritische Nachfrage, ob sein Reichtum fair sei, er habe in der Aufbauphase seines Unternehmens ja schließlich auch 22 Stunden am Tag gearbeitet. Was er als logische Tatsache beschrieb, wäre bei näherer Betrachtung ein medizinisches Wunder, schließlich hat der Tag auch für ihn nur 24 Stunden. Und mit dauerhaft zwei Stunden Schlaf pro Nacht ist so ein menschlicher Körper vieles, zum Beispiel bald sehr krank – aber sicher nicht das, was Caudwell mit seiner Behauptung demonstrieren wollte, nämlich effizient und leistungsfähig.