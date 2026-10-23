Zum Hauptinhalt springen

MeinungHome-Office-DebatteDer Mensch macht's

Essay von Valentin Dornis

Lesezeit: 6 Min.

Tulcarion/Getty Images/Bearbeitung: SZ

Die Home-Office-Debatte bei Mercedes zeigt: Optimierung von Arbeit wird oft falsch gedacht. Von einem Umdenken könnten alle profitieren.

SZ bei Google bevorzugen

Als normaler Mensch kann man nur erahnen, wie Milliarden auf dem Konto den Blick auf die Realität verändern. Kürzlich behauptete etwa der britische Milliardär John Caudwell auf eine kritische Nachfrage, ob sein Reichtum fair sei, er habe in der Aufbauphase seines Unternehmens ja schließlich auch 22 Stunden am Tag gearbeitet. Was er als logische Tatsache beschrieb, wäre bei näherer Betrachtung ein medizinisches Wunder, schließlich hat der Tag auch für ihn nur 24 Stunden. Und mit dauerhaft zwei Stunden Schlaf pro Nacht ist so ein menschlicher Körper vieles, zum Beispiel bald sehr krank – aber sicher nicht das, was Caudwell mit seiner Behauptung demonstrieren wollte, nämlich effizient und leistungsfähig.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite