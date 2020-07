Stephanie Huber: "Ich habe so viele Streitigkeiten in der Corona-Zeit geklärt wie noch nie."

Seit der Corona-Krise gibt es mehr Konflikte in Unternehmen als je zuvor. Streit mit Kollegen, Streit mit der Chefin, Streit mit Kunden - und das, obwohl die soziale Distanz durch die Arbeit im Home-Office so groß ist wie nie. Das sind die Erfahrungen von Stephanie Huber, 51. Huber ist Mediatorin und Konfliktmanagerin und berät vor allem Firmen bei der Konfliktbewältigung. "Die Menschen haben sich räumlich voneinander entfernt und schreien sich im übertragenen Sinne damit auch die Sätze zu", erklärt sie. "Oft kommen Anweisungen nur kurz per E-Mail oder per Chat. So nach der Art, dass die Sache bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein muss."