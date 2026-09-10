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MeinungNeues iPhoneOb das mal klappt

Portrait undefined Helmut Martin-Jung

Von Helmut Martin-Jung

Lesezeit: 2 Min.

Apple-Chef John Ternus bei der Präsentation des neuesten Produktes.
Apple-Chef John Ternus bei der Präsentation des neuesten Produktes.
KARL MONDON/AFP

Nach dem iPhone hat Apple meist nur schöner und manchmal besser gemacht, was es schon gab. Erfolgreich ist der Konzern trotzdem. Aber trägt dieses Konzept auch für die Zukunft?

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Vielleicht sollte man gnädiger sein mit Apple. Welches Unternehmen schafft es schon, einen Knaller nach dem anderen herauszubringen? Nach den quietschbunten iMac-Computern der späten 1990er, die Apple wieder nach oben brachten, den iPod-Musikspielern, die die Musikindustrie vor der Piraterie retteten und schließlich dem iPhone, das nichts Geringeres schaffte, als die Welt zu verändern, wird es eben auch schwierig, noch einen draufzulegen.

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