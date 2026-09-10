Nach dem iPhone hat Apple meist nur schöner und manchmal besser gemacht, was es schon gab. Erfolgreich ist der Konzern trotzdem. Aber trägt dieses Konzept auch für die Zukunft?

Vielleicht sollte man gnädiger sein mit Apple. Welches Unternehmen schafft es schon, einen Knaller nach dem anderen herauszubringen? Nach den quietschbunten iMac-Computern der späten 1990er, die Apple wieder nach oben brachten, den iPod-Musikspielern, die die Musikindustrie vor der Piraterie retteten und schließlich dem iPhone, das nichts Geringeres schaffte, als die Welt zu verändern, wird es eben auch schwierig, noch einen draufzulegen.