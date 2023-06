Kommentar von Helmut Martin-Jung

Endlich. Endlich mal was wirklich Neues aus Cupertino. Nach langen Jahren, in denen bestehende Erfolgsmodelle weiterentwickelt und erweitert wurden, tritt der Konzern nun mit seiner Datenbrille Vision Pro ein ins Rennen um das Metaversum. Jene neue Welt also, in der die Wirklichkeit mit künstlich erzeugten Inhalten verwoben oder eine gänzlich virtuelle Realität erzeugt wird. Folgerichtig nennt Apple das neue, 3500 Dollar teure Spielzeug auch einen "räumlichen Computer". Hat diese neue Kategorie ein ähnliches Potenzial, das Leben der Menschen zu beeinflussen, wie das Smartphone?