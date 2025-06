Apples Computerbrille Vision Pro ist alles andere als ein Renner. Warum der Konzern trotzdem glaubt, dass die Milliarden an Entwicklungskosten nicht hinausgeworfenes Geld waren.

Von Helmut Martin-Jung

Es war wie immer bei Apple: kein Superlativ zu super, kein Anspruch zu hoch. Eine neue Ära des Umgangs mit Computern werde eingeleitet, hieß es 2023. Doch ein Massenprodukt wurde die Vision Pro genannte Computerbrille von Apple nicht. Zu teuer, zu klobig, zu wenig, das einen reizen würde, so viel Geld hinzulegen – trotz all der fortgeschrittenen Technologie, die unbestritten in der mit Sensoren gespickten Brille steckt.