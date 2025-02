Apple will mehr als 500 Milliarden Dollar in den USA investieren, und selbstverständlich verbucht Donald Trump dieses Investment als seinen persönlichen Erfolg. Das soll er nur, so wie auch die 20 000 Arbeitsplätze, die der Tech-Konzern dadurch in den Vereinigten Staaten schaffen will. Bescheidenheit gehört bekanntermaßen nicht zu den Tugenden des US-Präsidenten. Grund für Apples Investition sei „der Glaube an das, was wir machen“, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Nun ist Glaube ein Begriff, den man dafür verwenden kann; ein anderer, und man tritt Trump sicherlich nicht zu nahe, wann man sagt, dass er nichts gegen die Verwendung dieses Begriffs haben dürfte, ist Furcht. Und zwar Furcht vor dem, was sonst passiert wäre.