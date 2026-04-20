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AssistenzfunktionWarum sich Apples neue Siri nicht mehr blamieren darf

Lesezeit: 3 Min.

Die erste Version von Siri kam 2011 mit dem iPhone 4s heraus.
Die erste Version von Siri kam 2011 mit dem iPhone 4s heraus. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Assistenzfunktion ist schon lange überfällig. Der Tech-Konzern könnte sie in einigen Wochen vorstellen. Und die Erwartungen sind hoch.

Von Helmut Martin-Jung

Schon langsam wird die Zeit knapp, und wenn Steve Jobs, der legendäre Mitgründer und Übervater des Tech-Konzerns Apple, noch lebte, würde er wahrscheinlich knurren: „Wir haben noch immer kein Produkt“, nichts also, das man vorzeigen könne. Damals, 2006, ging es um jenes Stück Technik, mit dem Apple die Welt verändert hat: das iPhone. Nun geht es – oberflächlich betrachtet – nur um ein Detail daran, um die digitale Assistenzfunktion Siri.

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