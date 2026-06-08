Die gute Nachricht für Fans von Apple-Produkten: Der Konzern hat ein großes Stück des Weges geschafft, künstliche Intelligenz nutzbringend in seine Geräte zu integrieren. Oder wenigstens so, dass es Spaß bereiten kann, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Die schlechte Nachricht für Nutzer in der EU: Sie werden die neuen Möglichkeiten vorerst nicht verwenden können. Es gebe da noch regulatorische Hürden.