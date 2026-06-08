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Apple und KISiri ist jetzt quasi allwissend

Lesezeit: 3 Min.

Apple-CEO Tim Cook begrüßt die Zuschauer bei der Entwicklerkonferenz WWDC am Firmensitz in Cupertino.
Apple-CEO Tim Cook begrüßt die Zuschauer bei der Entwicklerkonferenz WWDC am Firmensitz in Cupertino. Josh Edelson/AFP

Sie kennt alle Mails, Nachrichten, Bilder: Apples überarbeitete Assistenzfunktion Siri ist mächtiger denn je.

Von Helmut Martin-Jung

SZ bei Google bevorzugen

Die gute Nachricht für Fans von Apple-Produkten: Der Konzern hat ein großes Stück des Weges geschafft, künstliche Intelligenz nutzbringend in seine Geräte zu integrieren. Oder wenigstens so, dass es Spaß bereiten kann, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Die schlechte Nachricht für Nutzer in der EU: Sie werden die neuen Möglichkeiten vorerst nicht verwenden können. Es gebe da noch regulatorische Hürden.

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