Apple hatte es wieder einmal getan. Hatte die Welt überrascht mit einer neuen Fähigkeit seiner iPhones. Mit einem Mal schien es, als könnten die Nutzer mit ihrem Handy reden, als wären die ehemaligen Phones nun wirklich smart geworden. Im Oktober 2011 war das, als die Assistenzfunktion Siri Einzug auf dem iPhone 4s hielt.