iPhoneApples Siri soll ein Chatbot wie Chat-GPT werden

„Siri, was steht an?“ Bisher sind es eher simple Fragen, die die virtuelle Assistentin beantworten kann. Das soll sich in diesem Jahr ändern.
(Foto: Sven Hoppe)

Mit Googles Hilfe: Wie Apple seinen Rückstand bei künstlicher Intelligenz aufholen will und was das für die Nutzer heißt.

Von Helmut Martin-Jung

Apple hatte es wieder einmal getan. Hatte die Welt überrascht mit einer neuen Fähigkeit seiner iPhones. Mit einem Mal schien es, als könnten die Nutzer mit ihrem Handy reden, als wären die ehemaligen Phones nun wirklich smart geworden. Im Oktober 2011 war das, als die Assistenzfunktion Siri Einzug auf dem iPhone 4s hielt.

