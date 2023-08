Kommentar von Helmut Martin-Jung

Dinge, die die Welt veränderten - klar hat Apple die geliefert. In jüngerer Zeit aber ist es nicht der iPhone-Konzern aus Cupertino, Kalifornien, der die großen Schlagzeilen macht. Es sind Firmen wie Open AI, Microsoft oder auch Meta alias Facebook. Sie gelten als führend beim neuen großen Ding: künstliche Intelligenz, repräsentiert und nach jahrzehntelangem Schattendasein ins öffentliche Bewusstsein gehypt durch die erstaunlichen Fähigkeiten von Text- und Bilderzeugern wie Chat-GPT oder Stable Diffusion. Von Apple hat man dazu länger nichts mehr gehört. Schon vor dem großen Hype zog der Konzern Kritik auf sich, weil seine KI-Assistenzfunktion Siri gegenüber der Konkurrenz wie etwa Amazons Alexa nicht mehr State of the Art war.

Schon Gerüchte, dass sich das womöglich in absehbarer Zeit ändern werde, hatten vor einigen Wochen gereicht, den Kurs der Apple-Aktie in neue Höhen zu hieven. Was tatsächlich passiert, ist wie immer ein großes Geheimnis bei Apple. Dass an etwas wie Apple-GPT gearbeitet wird, darf allerdings als sicher gelten. Firmenchef Tim Cook hat es nun auch erneut bestätigt. Auch dass Apple damit nicht als Erster vorprescht, wäre nichts Neues. Sie lassen die Konkurrenz sich die Hörner abstoßen, lernen aus deren Fehlern und bringen ein meist besser nutzbares (und teureres) Produkt auf den Markt. Tatsächlich stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr auf 22,6 Milliarden Dollar, gut drei Milliarden Dollar mehr als im Jahr davor.

Bis es aber so weit ist, müssen Umsatz und Gewinn aus anderen Geschäftsbereichen kommen. Und da gibt es eine interessante Entwicklung. Schon seit einigen Jahren arbeitet Apple daran, die bisher allzu große Abhängigkeit vom Verkauf von Geräten, vor allem vom iPhone, zu verringern. Und diese Strategie zahlt sich mehr und mehr aus. Im jüngsten Quartalsbericht vermeldet der Konzern Lizenzeinnahmen von 21,2 Milliarden Dollar - so hoch fielen die bei Apple bisher noch nie aus.

Der Vorteil, ein eigenes System zu besitzen

Als einzigem Anbieter ist es Apple gelungen, auf seinen Geräten sein eigenes System zu etablieren, alle anderen müssen mittlerweile Android verwenden. Sogar Microsoft scheiterte, obwohl der Konzern Milliarden in das Projekt steckte. Dieses eigene System erlaubt es Apple, etwas aufzubauen, was man in Heimatland des Unternehmens walled garden nennt, frei und etwas wertend übersetzt: goldener Käfig.

Die Apple Watch lässt sich nur mit einem iPhone in Betrieb nehmen, die Ohrhörer Airpods bieten Spezialfunktionen nur, wenn sie von einem Apple-Gerät angesteuert werden. Die iPhones geizen mit Speicherplatz, wer mehr will, muss (viel zu) kräftig draufzahlen. Wer das zu spät merkt und Daten in der Cloud speichern will, merkt schnell, dass die fünf Gigabyte, die es in Apples iCloud gibt, viel zu knapp und ergo schnell voll sind. Also investiert man ein paar Euro oder Dollar mehr und mietet sich Speicherplatz, schon um die penetranten Hinweise auf den knappen Platz endlich vom Bildschirm zu bekommen.

Mit seinem Streamingdienst, dem einzigen, den man auf Apples vernetztem Lautsprecher Homepod nutzen kann, ist der Konzern zur Nummer zwei hinter Marktführer Spotify aufgestiegen. Alles, was Apple anbietet, funktioniert in der Regel gut miteinander. Wer in dem ummauerten Gärtlein sitzt, hat's recht bequem. Billig ist das alles zwar nicht, aber der Erfolg gibt Apple recht: Viele, die sich ein Apple-Gerät leisten, haben ganz offenbar auch Geld übrig für die Dienstleistungen aus diesem Haus oder sie sind es ihnen wert.

Einmal gefangen im goldenen Käfig, kommt man allerdings auch nicht so leicht wieder heraus, es ist wie bei Reisen: Pauschalurlauber sind alle Sorgen los, wer alles selber bucht, hat mehr Aufwand und trägt das Risiko meist selbst, wenn etwas nicht so hinhaut.