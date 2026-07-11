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Silicon ValleyApple verklagt OpenAI wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen

Inzwischen arbeiten laut Klage mehr als 400 frühere Apple-Beschäftigte für OpenAI. (Archivbild)
Inzwischen arbeiten laut Klage mehr als 400 frühere Apple-Beschäftigte für OpenAI. (Archivbild) Michael Kappeler/dpa

Apple beschuldigt OpenAI und zwei Ex-Mitarbeiter, vertrauliche Informationen gestohlen zu haben. Es geht möglicherweise um KI-Hardware, die in direkte Konkurrenz zum iPhone treten soll.

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Im Streit um die Entwicklung neuer Hardware hat Apple am Freitag (Ortszeit) den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie zwei ehemalige Mitarbeiter verklagt. Der iPhone-Konzern wirft dem KI-Unternehmen vor, systematisch vertrauliche Informationen zu Design und Fertigungsprozessen gestohlen zu haben, um den eigenen Einstieg in das Hardware-Geschäft zu beschleunigen.

Laut der bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereichten Klage arbeiten inzwischen mehr als 400 frühere Apple-Beschäftigte für OpenAI. Die beiden namentlich genannten Ex-Mitarbeiter sollen unter anderem interne Dateien heruntergeladen und Lieferantendaten entwendet haben. Stellungnahmen von OpenAI und den Beschuldigten lagen zunächst nicht vor.

OpenAI hatte im vergangenen Jahr für 6,5 Milliarden Dollar das Hardware-Start-up io Products gekauft. Analysten zufolge könnte das Unternehmen an einem eigenen KI-Gerät arbeiten, das in direkte Konkurrenz zum iPhone treten würde. Die juristische Auseinandersetzung eskaliert die Spannungen zwischen den beiden Technologiekonzernen, die eigentlich kooperieren: Apple hatte erst in diesem Jahr ChatGPT in sein Betriebssystem und den Sprachassistenten Siri integriert.

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