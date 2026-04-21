John Ternus hat dieses breite Lächeln, das einen nahezu überrumpelt, wenn er den Besprechungsraum im Münchner Forschungszentrum von Apple betritt. Die Begeisterung für seine Arbeit ist spürbar, als er sofort lossprudelt von Chips und Platinen. Mit seinem Dreitagebart sieht er eher kumpelhaft aus, unkompliziert, nicht wie ein Machtmensch jedenfalls.