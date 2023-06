Entwicklerkonferenz:So will Apple die Realitäten vermischen

So will Apple die Realitäten vermischen

Von Helmut Martin-Jung

Tausend Ingenieure, ein Milliardenbudget, Jahre der Forschung - bei Apples World Wide Developer Conference, die an diesem Montagabend in San Francisco beginnen sollte, dürfte sie aller Voraussicht zum ersten Mal offiziell zu sehen sein: Apples Computerbrille. Schon seit Jahren rätseln Tech-Experten, was es damit auf sich haben könnte, was das Gerät alles können wird. Und vor allem: Ob es dem bisher eher schwächelnden Geschäft mit Mixed Reality wieder neues Leben einhauchen kann.