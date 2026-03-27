Hübscher weißer Karton, darin ein 13-Zoll-Laptop in wertigem Alu-Design – Apples jüngster Spross seiner Laptop-Familie macht erst einmal nicht den Eindruck eines Billiggerätes. Anders als bei der Konkurrenz schnappt etwa das Chassis nicht mit hoch, wenn man den Deckel mit dem Bildschirm mit einer Hand aufklappt. Der Bildschirm selbst ist scharf und ausreichend hell, spiegelt jedoch stark.