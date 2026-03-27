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Macbook NeoWoran hat Apple da gespart?

Lesezeit: 2 Min.

Apples Macbook Neo gibt es bereits von 700 Euro an.
Apples Macbook Neo gibt es bereits von 700 Euro an. IMAGO/CFOTO

Ein neues Macbook für 700 Euro? Da reibt sich mancher die Augen, auch bei der Konkurrenz. Der Kampfpreis erzwingt aber auch einige Kompromisse.

Von Helmut Martin-Jung

Hübscher weißer Karton, darin ein 13-Zoll-Laptop in wertigem Alu-Design – Apples jüngster Spross seiner Laptop-Familie macht erst einmal nicht den Eindruck eines Billiggerätes. Anders als bei der Konkurrenz schnappt etwa das Chassis nicht mit hoch, wenn man den Deckel mit dem Bildschirm mit einer Hand aufklappt. Der Bildschirm selbst ist scharf und ausreichend hell, spiegelt jedoch stark.

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