Der Apple-Konzern stand lange im Ruf, besonders gut in der Vermarktung zu sein und die Zulieferungen anderer zu Must-have-Produkten zu veredeln. Ohne Zulieferer kommen die Kalifornier auch heute nicht aus, aber es hat sich doch so einiges gewandelt. Nicht nur, dass Apple inzwischen manches selbst in die Hand genommen hat: Vor allem die Art und Weise, wie das geschah, lehrt die Konkurrenz schon seit Jahren das Fürchten. Jetzt hat Apple überraschend neue Chips präsentiert, die diesen Weg fortsetzen und die Konkurrenz technologisch erneut unter Druck setzen.