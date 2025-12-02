Am Marketing liegt es eher nicht. Da haben die gewohnt selbstbewussten PR-Leute aus Cupertino einfach mal AI umgedeutet in Apple Intelligence, eigentlich steht das A ja für artificial, also künstlich. Die Hardware ist es auch nicht, da können Apples selbstentwickelte Chips nicht bloß mithalten mit der Konkurrenz, sie sind besser. Was den Fokus eindeutig auf die Software lenkt. Was der erfolgsverwöhnte Konzern da bisher abgeliefert hat, ist ziemlich tief unter der selbstgesetzten Messlatte durchgesaust. Nicht dass die KI-Funktionen der Konkurrenz ihnen die Kunden in Massen abspenstig gemacht hätten. Doch was, wenn sie künftig wirklichen Mehrwert bringen sollten? Und Apple dann immer hinterherhinkt?
TechnologieApple und KI: Einmal Aufholjagd, bitte
Lesezeit: 2 Min.
Stell dir vor, alle reden über KI, und wir hängen völlig hinterher. So ähnlich müssen sie sich gerade fühlen bei Apple. Nun soll ein neuer KI-Chef den Rückstand aufholen. Es gibt leichtere Jobs.
Exklusiv
Eon-Chef Birnbaum:„Die Erneuerbaren haben gewonnen“
Leonhard Birnbaum leitet Europas größten Stromnetzbetreiber Eon. Der Manager klagt, dass die Energiewende Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sei: Der Boom bei Ökostrom-Anlagen überlaste die Netze. Birnbaum fordert harte Reformen.
Lesen Sie mehr zum Thema