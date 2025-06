Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Wenn Apple-Chef Tim Cook die Welt in sein Büro lädt, macht er daraus eine große Show. Am Montag war es wieder einmal so weit. Apple übertrug seine Entwicklerkonferenz WWDC live im Netz. Hunderttausende sahen zu, wie ein Rennbolide auf dem Dach der Apple-Zentrale in Cupertino im Kreis raste, während Cook die Kommandos gab. Danach präsentierten er und seine Leute ein neues iPhone-Design namens „flüssiges Glas“. Alles war perfekt choreographiert. So kennt man das von Cook und seinem Konzern.